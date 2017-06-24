Голодец рассказала, когда примут решение о продлении программы маткапитала

Вице-премьер Ольга Голодец заявила, что решение по продлению программы выплаты материнского капитала будет принято в конце сентября — начале октября, до принятия проекта бюджета.

Голодец отметила, что кабмин изучает тему маткапитала в свете демографической политики. Действие программы хотят продлить до 2023 года. Она также сказала, что власти сейчас решают и вопрос с доступностью яслей — он рассматривается в рамках программы по оказанию поддержки молодым семьям.

Ранее сообщалось, что поправки к проекту закона о реновации в Москве позволят включить материнский капитал для участия в программе, сообщается в комментарии вице-премьера Дмитрия Козака к поправкам кабмина.