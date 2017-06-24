Минтруд РФ упростил поступление в вуз для инвалидов
24 июня 2017, 10:59 [ «Аргументы Недели» ]
//Общество 13+
24 июня 2017, 10:59 [ «Аргументы Недели» ]
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Заксобрание Петербурга предложило ЦБ РФ выпустить отечественную криптовалюту
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