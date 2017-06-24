Минтруд РФ упростил поступление в вуз для инвалидов

В Министерстве труда России заявили о снятии ограничений при поступлении в вуз для абитуриентов с ограниченными возможностями. Теперь у инвалидов не будет проблем с получением высшего образования.

Порядок подачи документов в высшее учебное заведение для школьных выпускников с инвалидностью упрощен, пишет «РГ».

С сегодняшнего дня в силу вступили новые поправки в закон об образовании РФ. Заключение медико-социальной экспертизы (МСЭ) теперь для подачи документов в вуз не обязательно. Исходя из этого новшества, индивидуальные программы реабилитации (ИПР), которые выдаются после 12 мая, уже не будут содержать заключения о противопоказаниях к обучению для поступающего в вуз инвалида.