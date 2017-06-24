Заксобрание Петербурга предложило ЦБ РФ выпустить отечественную криптовалюту
24 июня 2017, 09:52 [ «Аргументы Недели» ]
Ранее «Аргументы недели» сообщали о планах российского Центробанка выпустить отечественную виртуальную валюту. 24 июня стало известно о встречной инициативе депутатов Заксобрания Ленинградской области.
Депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров обратился в Центробанк России и в инновационный комплекс «Сколково» с предложением создать российский аналог биткоина, пишут «Известия».
Петров в сопроводительной записке справедливо замечает, что виртуальная валюта уже заняла значительное место в мировой финансовой системе и даже вошла в обиход обычных граждан.
Петров, что называется, ломится в открытую дверь: ранее заместитель главы ЦБ РФ Ольга Скоробогатова заявила журналистам о начале работы по созданию российской виртуальной валюты.