Заксобрание Петербурга предложило ЦБ РФ выпустить отечественную криптовалюту

Ранее «Аргументы недели» сообщали о планах российского Центробанка выпустить отечественную виртуальную валюту. 24 июня стало известно о встречной инициативе депутатов Заксобрания Ленинградской области.

Депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров обратился в Центробанк России и в инновационный комплекс «Сколково» с предложением создать российский аналог биткоина, пишут «Известия».

Петров в сопроводительной записке справедливо замечает, что виртуальная валюта уже заняла значительное место в мировой финансовой системе и даже вошла в обиход обычных граждан.

Петров, что называется, ломится в открытую дверь: ранее заместитель главы ЦБ РФ Ольга Скоробогатова заявила журналистам о начале работы по созданию российской виртуальной валюты.