Это первое предсказание кота по кличке Марсик. Но сам кот непростой, он является талисманом Пермского государственного университета. В вузе решили испытать Марсика в качестве предсказателя исходов матчей.

Первое предсказание кота было относительно предстоящего футбольного матча между сборными России и Мексики. Исход матча для россиян крайне важен: в случае победы наша сборная выйдет в полуфинал Кубка конфедераций, сообщает « Лайф ».

Марсик предсказал нашей сборной победу, выбрав ту миску с едой, которая стояла на листке с надписью «Россия». Возможно, кот просто патриот и выбрал листок именно по этому принципу. Но мы вскоре это узнаем. Матч «Россия-Мексика» состоится сегодня в Казани.