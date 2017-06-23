В Петербурге предложили легальные экскурсии по крышам зданий

Экскурсии по крышам – давний бренд Петербурга, но такие экскурсии никогда не были легальными. Власти города не одобряли хождения по крышам исторических зданий, да и безопасность таких походов вызывала вопросы.

Отныне экскурсии по крышам будут легальными, сообщает ТАСС.

23 июня в Санкт-Петербурге презентована первая легальная экскурсия по крышам. Туристам предложат полюбоваться северной столицей России со смотровой площадки в башне дома 65 на Лиговском проспекте (в годы ВОВ здесь был наблюдательный пункт ПВО). Новый проект так и называется - "Доступные крыши". Проект поддерживает и комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга.

В проект вложено порядка миллиона рублей, и есть основания ожидать увеличения количества смотровых площадок.