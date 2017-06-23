Названы самые чистые города и села России

Об экологическом рейтинге мегаполисов «Аргументы недели» ранее сообщали. Теперь названы десять самых чистых городов и поселков российской глубинки. Рейтинг составила Общественная Палата России.

Рейтинг составлен по результатам экологической акции «Марафон добрых дел», пишут «Известия».

В тройку лидеров «городов-чистюль» вошли станица Скосырская и село и село Аграфеновка в Ростовской области и крымский поселок Зуя.

Почетное четвертое место в рейтинге занимает станица Краснодонецкая в Новгородской области, а соседнее место в рейтинге рядом с ней «сосед» этой станицы в регионе село Волотово. Шестую строчку рейтинга представители ОП РФ отдали городу Нурлат а Татарстане, а седьмое место присудили якутскому городу Алдан. Далее в рейтинге расположились село Кулешовка, город Советский в Тюменской области и замыкает десятку город Тетюши в Республике Татарстан.

Акция «Марафон добрых дел» продолжится до 4 ноября 2017 года.