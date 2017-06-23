В порту Владивостока пришвартовался один из крупнейших лайнеров в мире

На приморский берег с него сошли сразу полтысячи туристов из Японии. Их встречали барабанным боем и русскими народными танцами. Во Владивостоке гости пробудут до вечера и за это время успеют посетить основные достопримечательности города, сообщает ОТР.

В 7 утра у причала морского вокзала пришвартовалось круизное судно. Аsuka II - один из крупнейших лайнеров мира, 241 метр в длину.

На борту 9-палубного гиганта - 500 туристов из Японии и столько же членов экипажа. Заход во Владивосток - часть путешествия по Японскому морю.

Акира Адзэгами, представитель туристической компании: Владивосток — очень интересный порт. Здесь есть много холмов, холлмистых, красивые холмы. И поэтому хотел погулять, но которые не могут ходить только на центральной площади они погуляют.

Во Владивостоке иностранные туристы собираются посетить мосты, приморскую крепость, некоторые мечтают проехать на электричке. На осмотр достопримечательностей у них времени мало - уже вечером судно отправится домой в Японию.







Сурута Синди, турист: Я уже не первый раз путешествую по японском у морю, я таже совершал путешествия в прошлом году и заходил в порт Южно-Сахалинска. Мне очень нравится Россия.

Всего в этом году с визитом во Владивосток зайдут 11 иностранных лайнеров, это в 2 раза больше, чем в минувшем сезоне.