В рамках одной страны должен быть один тариф на мобильную связь, так считает глава ФАС РФ Игорь Артемьев. Ведомство готовит пакет документов, которые ликвидируют в законе само понятие «роуминг».

В Антимонопольной службе признаются, что сотовые операторы очень недовольны нововведением, но ведомство на нем будет категорически настаивать, сообщает ТАСС.

Внутреннего российского роуминга не будет, понятие «роуминг» сохранится лишь как технический термин, а брать дополнительную «региональную» плату за звонок станет недопустимым. Артемьев привел в пример единый роуминг внутри стран ЕС, где цена на звонки в 28 странах одинакова.