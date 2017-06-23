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ФАС готовится изъять из законов само понятие "роуминг"

23 июня 2017, 17:43 [ «Аргументы Недели» ]

ФАС готовится изъять из законов само понятие "роуминг"
pixabay.com
В рамках одной страны должен быть один тариф на мобильную связь, так считает глава ФАС РФ Игорь Артемьев. Ведомство готовит пакет документов, которые ликвидируют в законе само понятие «роуминг».
 
В Антимонопольной службе признаются, что сотовые операторы очень недовольны нововведением, но ведомство на нем будет категорически настаивать, сообщает ТАСС.
Внутреннего российского роуминга не будет, понятие «роуминг» сохранится лишь как технический термин, а брать дополнительную «региональную» плату за звонок станет недопустимым. Артемьев привел в пример единый роуминг внутри стран ЕС, где цена на звонки в 28 странах одинакова. 
 

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В турецком аквапарке от удара током погибло пять человек

В турецком аквапарке от удара током погибло пять человек

Трагедия произошла днем 23 июня в турецком городе Акъязы, что на северо-западе Турции. Турецкие СМИ сообщают, что в местном аквапарке от удара током погибло пять человек, которые находились в воде.

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Названы самые чистые города и села России

Названы самые чистые города и села России

Об экологическом рейтинге мегаполисов «Аргументы недели» ранее сообщали. Теперь названы десять самых чистых городов и поселков российской глубинки. Рейтинг составила Общественная Палата России.

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Торговцы починили лестницу к Ласточкиному гнезду

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Пятеро школьников отравились лекарствами в Краснодаре

Пятеро школьников отравились лекарствами в Краснодаре

Прокуратура Краснодара ведет проверку по факту отравления пятерых подростков. Мальчики живы, но находятся в тяжелом состоянии в местной клинике, куда их доставили накануне. Само отравление произошло 20 июня.

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Эксперт: автоледи в Балашихе могла избежать наезда на "пьяного мальчика"

Эксперт: автоледи в Балашихе могла избежать наезда на "пьяного мальчика"

О трагедии в подмосковной Балашихе, где под колесами авто погиб шестилетний ребенок, «Аргументы недели» ранее сообщали. Эксперты наконец добрались и до разбирательств в отношении водителя авто.

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В Петербурге планируют запретить продажу алкоголя в барах ночью

В Петербурге планируют запретить продажу алкоголя в барах ночью

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В китайском метро появятся вагоны только для женщин

В китайском метро появятся вагоны только для женщин

Это не борьба за права женщин, а попытка защитить прекрасный пол в час пик при поездках на метрополитене. Китайские женщины - очень хрупки, а давка в метро жуткая и они испытывают большие трудности в поездках.

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В порту Владивостока пришвартовался один из крупнейших лайнеров в мире

В порту Владивостока пришвартовался один из крупнейших лайнеров в мире

На приморский берег с него сошли сразу полтысячи туристов из Японии. Их встречали барабанным боем и русскими народными танцами. Во Владивостоке гости пробудут до вечера и за это время успеют посетить основные достопримечательности города

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ФАС готовится изъять из законов само понятие "роуминг"

ФАС готовится изъять из законов само понятие "роуминг"

В рамках одной страны должен быть один тариф на мобильную связь, так считает глава ФАС РФ Игорь Артемьев. Ведомство готовит пакет документов, которые ликвидируют в законе само понятие «роуминг».

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В базу "Миротворца" попала порноактриса Катя Самбука

В базу "Миротворца" попала порноактриса Катя Самбука

Порнозвезда Катя Самбука (в миру – Екатерина Долгова) выступила в Севастополе и этого оказалось достаточным, чтобы ей запретили въезд на Украину. Актриса попала в базу украинского сайта «Миротворец».

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Москвич жестоко расправился со своей любовницей

Москвич жестоко расправился со своей любовницей

Трагедия произошла в Зеленограде Московской области 23 июня. 35-летний мужчина с помощью бейсбольной биты расправился со своей сожительницей. Дама скончалась на месте происшествия от полученных травм.

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Ансамбль солистов-виртуозов Philharmonix выступит в Москве

Ансамбль солистов-виртуозов Philharmonix выступит в Москве

Концерт ансамбля Philharmonix состоится в КЗ имени Чайковского 25 июня 2017 года.Ансамбль объединяет трех cолистов-виртуозов Венского филармонического оркестра, двух ведущих солистов Берлинской филармонии, одного из самых разносторонних австрийских пианистов, а также скрипача из Австрии.

//Общество

Полиция опровергла проведение повторной экспертизы по делу «пьяного» мальчика

Полиция опровергла проведение повторной экспертизы по делу «пьяного» мальчика

Информация о проведении повторной экспертизы, по итогам которой в крови погибшего под колесами иномарки 6-летнего мальчика не нашли алкоголя, не соответствует действительности. Об этом заявили в МВД.

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ЦИК РФ: Алексей Навальный не имеет права участвовать в выборах как кандидат

ЦИК РФ: Алексей Навальный не имеет права участвовать в выборах как кандидат

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В Подмосковье появится новый вид экскурсий - на заводы по переработке мусора

В Подмосковье появится новый вид экскурсий - на заводы по переработке мусора

Ранее «Аргументы недели» сообщали о планах властей Подмосковья открыть первый в регионе завод по переработке мусора. Но власти Московской области решили пойти дальше и открыть экскурсии на подобные заводы.

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«Не только в Подмосковье, но и Москве накоплены миллиарды кубометров мусора!»

«Не только в Подмосковье, но и Москве накоплены миллиарды кубометров мусора!»

Власти Подмосковья считают, что Балашихе нужны два мусороперерабатывающих завода. Напомним, что Владимир Путин поставил задачу - закрыть в течение месяца свалку в Балашихе. Вопрос: «Мусор не надо оставлять на долгую память?»

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Дуров обвинил Роскомнадзор в саботаже государственных интересов

Дуров обвинил Роскомнадзор в саботаже государственных интересов

В своем посте в социальной сети предприниматель удивился тому, что власти РФ собираются запретить «нейтральный по отношению к России» Telegram, а не его западные аналоги, контролирующиеся США.

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На Кубани чиновник жестоко избил сотрудника ФСБ

На Кубани чиновник жестоко избил сотрудника ФСБ

Сотрудник погранслужбы на Черноморском побережье Кубани выполнял свою работу и хотел проверить документы на лодку, но хозяин плавсредства, местный чиновник, так рассвирепел, что избил палкой пограничника.

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В Мурманской области убийцы школьника заслушали судебный приговор

В Мурманской области убийцы школьника заслушали судебный приговор

За жестокое убийство 16-летнего подростка в городе Кола (Мурманская область) 23 июня отправлены в тюрьму молодой парень и юная девушка. Убийство мальчика произошло из-за обычной словесной перепалки.

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Володин призвал депутатов не пугать россиян отменой новогодних каникул

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Каждый третий россиянин считает необходимым введение визового режима с Украиной

Каждый третий россиянин считает необходимым введение визового режима с Украиной

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