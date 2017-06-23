ФАС готовится изъять из законов само понятие "роуминг"
23 июня 2017, 17:43 [ «Аргументы Недели» ]
//Общество 13+
23 июня 2017, 17:43 [ «Аргументы Недели» ]
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СМИ: за актером Джонни Деппом из-за его шутки следит Секретная Служба США
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Эксперт: автоледи в Балашихе могла избежать наезда на "пьяного мальчика"
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//Общество
В порту Владивостока пришвартовался один из крупнейших лайнеров в мире
//Общество
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Полиция опровергла проведение повторной экспертизы по делу «пьяного» мальчика
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