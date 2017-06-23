ЦИК РФ: Алексей Навальный не имеет права участвовать в выборах как кандидат

В российском Центризбиркоме 23 июня заявили журналистам, что оппозиционер Алексей Навальный не имеет права избираться и его участие в президентской гонке как одного из кандидатов будет незаконно.

Оппозиционер Алексей Навальный не может быть избранным, это заявила глава Центризбиркома России Элла Памфилова, сообщает РИА Новости.

У Навального из-за его судимости даже шансов нет зарегистрироваться кандидатом на предстоящие президентские выборы в России, сказала Памфилова. Глава ЦИК РФ уточнила, что и сам Навальный это понимает. Чтобы приобрести пассивное избирательное право, Навальному предстоит через суд обжаловать свой приговор.

Условный срок в пять лет Навальный получил по делу о хищении у компании «Кировлес» 16 миллионов рублей.