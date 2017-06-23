Володин призвал депутатов не пугать россиян отменой новогодних каникул

Вячеслав Володин призвал своих коллег по депутатскому корпусу не пугать население отменой новогодних каникул.

Ранее в четверг стало известно, что представители КПРФ внесли на рассмотрение Госдумы документ, который предлагает изменить количество праздничных дней в России. В частности, по мнению авторов документа, необходимо отменить появившиеся более 10 лет назад новогодние каникулы. По мнению коммунистов, из-за затянувшихся новогодних праздников жители России теряют в зарплате.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя инициативу КПРФ, отметил, что ее необходимо обсудить с населением. По словам Володина, только после этого обсуждения можно будет рассуждать о целесообразности отмены каникул.