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Володин призвал депутатов не пугать россиян отменой новогодних каникул

23 июня 2017, 15:24 [ «Аргументы Недели» ]

Володин призвал депутатов не пугать россиян отменой новогодних каникул
фото: globallookpress.com

Вячеслав Володин призвал своих коллег по депутатскому корпусу не пугать население отменой новогодних каникул.

Ранее в четверг стало известно, что представители КПРФ внесли на рассмотрение Госдумы документ, который предлагает изменить количество праздничных дней в России. В частности, по мнению авторов документа, необходимо отменить появившиеся более 10 лет назад новогодние каникулы. По мнению коммунистов, из-за затянувшихся новогодних праздников жители России теряют в зарплате.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя инициативу КПРФ, отметил, что ее необходимо обсудить с населением. По словам Володина, только после этого обсуждения можно будет рассуждать о целесообразности отмены каникул. 

 

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