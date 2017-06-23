Каждый третий россиянин считает необходимым введение визового режима с Украиной

Больше трети россиян поддержали введение визового режима с Украиной. По опросу «Левада-Центра» подавляющее большинство так или иначе следит за происходящее в соседнем государстве.

Россия должна строить отношения с Украиной так же, как и с другими странами - с визовым режимом, таможней и закрытыми границам, считают граждане РФ.

Вместе с этим, каждый второй опрошенный (50%) считает, что и Россия и Украина должны быть независимыми, но в тоже время и дружественными государствами: без границ и виз. Еще 9% ждут объединения государств.

Кроме того, в 2017 году 26% россиян относится к Украине хорошо (в 2016 году их было 41%), плохо – 59% против 44% годом ранее.