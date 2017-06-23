Крымский бензин и немецкие рояли

И снова заговорили про дорогущий бензин в Крыму. И снова Сергей АКСЕНОВ обещает разобраться и принять меры. И снова будут виноваты нефтетрейдеры. И снова топливо будет дорожать.

Как-то на днях наткнулся в радиоэфире на интервью с министром культуры, которая, помимо прочих восторгов, открыла способ получения в музыкальные школы полуострова дорогущих роялей Steinway. Помимо «Стэйнуэйев» есть и другие, но этими Арина НОВОСЕЛЬСКАЯ восторгалась особо. Их то ли больше, чем других бело-черных красавцев в Крыму, то ли больше, чем было при Украине – точно не помню, но сделал я однозначный вывод, что «Стэнйнуэйев» у нас дофига.

А еще министр рассказала, как они, стоимостью от полутора миллионов, материализуются в Крыму. Выяснилось, что их в рамках благотворительности дарят учреждениям культуры предприниматели, которых об этом опять же то ли лично просит (то ли вообще программа такая есть), сам Сергей АКСЕНОВ, за что его главная культурная госпожа пламенно в эфире благодарила, пишет "АН-Крым".

И вроде где бензин и где рояли, какая тут связь? А связь прямая. Благотворительность – это расходы, которые бизнес перекладывает на стоимость товара, то есть на кошельки рядовых потребителей. И очевидно, что чем больше доля внебюджетных средств в финансировании каких-либо проектов, тем выше цены на совершенно с благотворительностью не связанные товары. А кто молодец? А молодец власть, которая сэкономила бюджетные средства. А кто в дураках? Правильно – в данном случае водители, на кошельках которых некоторые выучились играть круче, чем школьники на роялях.