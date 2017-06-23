Монету номиналом 50 тысяч рублей отчеканили на петербургском Монетном дворе

Петербургский Монетный двор представил самую дорогую монету в России номиналом 50 тысяч рублей. Она изготовлена из золота 999-ой пробы и весит пять килограммов.

По заказу «Сбербанка» таких монет было отчеканено всего 15 штук, одна из них будет находиться в Монетном бутике «Сбербанка» на Думской улице до открытия Петербургского Экономического форума — 2017, где ее может увидеть любой желающий.

Выпуск монет был приурочен к 175-летию сберегательного дела в России. Розничная стоимость одного такого экземпляра составляет почти 5 миллионов рублей.

На реверсе монеты изображены фрагменты гравюр, агитационных и рекламных плакатов, отражающих разные этапы развития сберегательного дела в России.