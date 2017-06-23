Новые станции метро Фрунзенского радиуса откроют в начале следующего года

В первом квартале следующего года планируется открытие трех новых станций петербургского метрополитена: «Дунайский проспект», «Проспект Славы» и «Шушары».

Все три станции находятся во Фрунзенском радиусе. Скорость их строительства зависит от финансирования, в частности, от того, насколько оперативно будут поступать деньги на закупку отделочных материалов.

В бюджет уже были заложены 2 миллиарда рублей, для того, чтобы завершить проект к концу этого года, как и планировалось раньше, в него пришлось бы вложить еще 8 миллиардов. Контракт был продлен до конца 2018-ого года.

На этой ветке вскоре должно появиться и депо «Южное», строительством которого занимается уже не «Метрострой», а «ЛенСпецСМУ».