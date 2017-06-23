В рамках программы реновации в Москве на крышах домов появятся сады

При строительстве домов по программе реновации власти Москвы будут широко использовать программы по озеленению крыш. На них появятся березы и дикие травы. Также применят технологии по вертикальному озеленению.

Об этом рассказал «Известиям» руководитель департамента природопользования Москвы Антон Кульбачевский. Столичные власти собираются начать с пары пилотных проектов. Москомархитектура уже объявила конкурс по разработке эскизов озеленения. Места, где будут строить такие "зеленые" дома, еще не выбраны.

Ранее сообщалось, что во вторник рабочие приступили к сносу последней пятиэтажки первой волны на северо-западе Москвы. Таким образом, осталось демонтировать 57 домов, а программа сноса в общем выполнена на 96%.

Власти Москвы объявляют международный конкурс на разработку пилотных проектов кварталов реновации, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.