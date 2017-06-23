22 июня в День памяти и скорби в Челябинске на базе ЮУрГУ прошла международная Акция памяти, посвященная очередной годовщине начала Великой Отечественной войны.

Проректор по международной деятельности ЮУрГУ Виктор Каточков открыл мероприятие словами, что этот день напоминает всем нам о всех погибших в боях, замученных в фашистской неволе, умерших в тылу от голода и лишений.

- Мы скорбим по всем, кто ценой жизни выполнил святой долг, защищая наше общее Отечество, - сказал президент фонда «Евразийское содружество»,

Южный Урал по давней традиции является мультинациональным пограничным регионом. Здесь в дружбе и согласии долгие годы живут представители более 30 национальностей. Представители национальных диаспор Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана, Узбекистана объединились и поддержали свое Отечество в противостоянии к нашему общему врагу.

Доктор исторических наук, профессор Игорь Сибиряков рассказал, что историческая память является одним из тех элементов, без которых не может существовать ни один народ. И необходимо противостоять фактам фальсификации, искажений информации о войне, о подвиге наших народов, их самопожертвовании.









Профессор Ирина Окольнишникова подчеркнула, что нужно сохранить как можно больше данных об этой войне.

- С каждым днем остается все меньше живых свидетелей тех событий, поэтому мы должны как можно бережнее сохранять память о минувшей войне и передавать ее будущим поколениям, чтобы не допустить попытки переписать историю, не дать принизить подвиг многонационального братства – солдат и офицеров, героев-подпольщиков и тружеников тыла, - сказала она.

Председатель совета ветеранов ЮУрГУ Надежда Кузьмина отметила, что в университете бережно хранят память о ветеранах Великой Отечественной войны. Информация хранится в местном музее. Его директор, историк Надежда Иванова подчеркнула, что южноуральцы должны поименно знать и помнить тех, чьим каждодневным подвигом ковалась великая Победа над фашисткой Германией.

Участники мероприятия сошлись в том, что сохранить память о предыдущих поколениях и их трагедии – наш нравственный долг, залог того, что мы не позволим никогда повториться этому ужасу. Это важнейший исторический урок, который мы извлекли, и о котором всегда должны помнить.

- Мы помним славных защитников Родины, отстоявших родную землю, гордимся мужеством, героизмом, стойкостью солдат и офицеров, самоотверженностью тружеников тыла - женщин, стариков, детей, - отметили они. - Мы низко склоняем головы перед всеми погибшими. Вечная память героям!