«Свеча памяти» зажглась на Сахалине

23.06.2017 19:17:27

В половине четвертого утра на площади уже было около полутора сотен горожан, около половины из них – представители молодого поколения. Волонтеры, привлеченные молодогвардейцами, готовили свечи, их было 400 штук, но зажгли лишь половину, по числу пришедших.

После минуты молчания перед собравшимися выступил губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко:

- 76 лет назад в самую короткую ночь прогремели взрывы вражеских бомб. В одну ночь жертвами войны стали тысячи советских людей, проживавших в приграничной полосе. Но даже это вероломное нападение со стороны Германии не смогло сломить силу духа нашего народа, его волю к победе. За победу в самом страшном кровопролитном сражении ХХ века потребовались четыре долгих года и миллионы жизней. И сегодня, зажигая свечи памяти, мы словно перелистываем страницы этой страшной истории, отдаем дань уважения павшим героям.

Две сотни горящих лампадок участники акции возложили к Вечному огню, образовав в ночи звезду памяти.

- Сахалин первым в России начинает эстафету памяти 22 июня, которая проходит во многих городах, - сказал руководитель регионального отделения «Молодой Гвардии» Николай Литус. – Мы проводим «Свечу памяти» ежегодно, в любую погоду. Наверно, можно было бы проводить эту акцию в дневное время, и пришло бы больше людей. Но, во-первых, мы не гонимся за массовостью, нам важнее, чтобы люди пришли по своему желанию, потому что им это важно. А во-вторых, мы ощущаем сопричастность и сильнее чувствуем трагизм той исторической ситуации, силу духа советских воинов.

- Идет время, и теперь память о войне – это долг молодого поколения, - подчеркнул депутат Городской думы Южно-Сахалинска, член партии «Единая Россия» Александр Шарифулин. – На площадь Славы пришли люди всех возрастов, но большинство из – студенты и школьники. Так и должно быть, ведь без почитания памяти наших героических предков невозможно построить будущее.

Напомним, за свободу и независимость нашей Родины на фронтах Великой Отечественной войны погибли 2445 жителей области, 2153 – в ходе боев за освобождение Сахалина и Курильских островов в августе – сентябре 1945 г.