Миронов отказался верить в опьянение погибшего в ДТП 6-летнего мальчика

Мальчик, погибший в ДТП в подмосковной Балашихе, не был пьян. На этом настаивает Сергей Миронов.

Как заявил депутат Госдумы порталу Life, данные экспертизы, согласно которым кровь 6-летнего ребенка содержала 2,7 промилле алкоголя, являются абсурдными. Миронов уверен, что спирт в организме мальчика появился уже после его смерти. По словам парламентария, он будет добиваться установления истины и наказания виновных.

Ранее «Аргументы недели» писали, что повторная экспертиза подтвердила наличие алкоголя в крови погибшего ребенка. Отец мальчика придерживается той же версии, что и Сергей Миронов, – мужчина предполагает, что спирт в печень ребенка закачали после его смерти.