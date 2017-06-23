Задержания за "торговлю клеветой и неправдой" ждут и других журналистов на Украине, заявил член коллегии МВД страны, депутат парламента Антон Геращенко после задержания главного редактора "Страна.ua".

Как написал Геращенко в Facebook, "это борьба со свободой безнаказанно лгать, за деньги распространять неправду и уничтожать собственную страну".

Главный редактор украинского интернет-издания "Страна.ua" Игорь Гужва задержан в Киеве, сообщает генпрокурор Украины Юрий Луценко. Предпринимателя подозревают в получении взятки.

Гужва связывает обыски в редакции издания с критическими публикациями в адрес депутата Верховной Рады Дмитрия Линько (Радикальная партия). По его словам, уголовное дело против издания сфальсифицировано.