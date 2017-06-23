У Тельмана Исмаилова арестовали недвижимость в Лас-Вегасе

Экс-владелец Черкизовского рынка Тельман Исмаилов лишился крупного торгового центра в американском Лас-Вегасе. Здание попало под арест суда США, в который обратился с иском к Исмаилову Банк Москвы.

Обращаясь в американский суд, Банк Москвы обвинил бвышего хозяина столичного рынка в мошенничестве: перестав обслуживать кредиты в РФ, Исмаилов организовал вывод полученных средств за границу, в том числе в США. Юристы Банка Москвы выяснили, что более 8 миллионов долларов со счетов Vesto Trading Limited были направлены в США на покупку торгового центра в Лас-Вегасе. Банк подал иск в суд округа Кларк в Неваде, и тот наложил арест на имущество.

Речь идет о ТЦ Craig Valley Plaza в Лас-Вегасе, состоящем из 5 зданий площадью около 7 тысяч квадратных метров. Центром до этого владела семья американского миллиардера Сэма Назаряна, а теперь его владельцы — компании Marker Craig LLC и Marker LLC, которые контролирует родственница Тельмана Исмаилова Наиля Садыхова, сообщает "Коммерсантъ".