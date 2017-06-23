Часть улиц в Москве перекроют из-за Ураза-байрам

Несколько улиц в Москве перекроют с 23 по 25 июня в связи с подготовкой и проведением мероприятий, посвященных Ураза-байрам, сообщили в пресс-службе департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

В столичных мечетях ожидается большое количество верующих, из-за этого рядом с ними будет перекрыто движение. Молитвы начнутся в разных мечетях с 6:30 утра, движение будут перекрывать с 4:00 до 11:00.

23 июня с 10.00 до 14:00 движение транспорта будет закрыто на Большой Татарской улице.

В воскресенье 24 июня движение будет ограничено вблизи Московской соборной мечети — на улицах Дурова, Щепкина на участке от улицы Самарская до Садового кольца, на улице Мещанская, Гиляровского на участке от Капельского переулка до Садового кольца, в Капельском переулке на участке от проспекта Мира до улицы Гиляровского, а также в Выползове переулке в районе дома 7 с 04.00 до 11.00.

Ограничат движение и вблизи Исторической мечети на улицах: Большая Татарская, Старый Толмачевский переулок, Малый Татарский переулок, Климентовский переулок, Озерковский переулок. Вблизи Мечети "Шухада": улица Южнобутовская (участок от Остафьевской улицы до Бунинской аллеи);

Около мечети на Минской улице могут закрыть Минскую улицу от Мосфильмовской до Кутузовского проспекта, также будет закрыта на вход станция "Минская" с 7:00 до 8:30.

На проспекте Андропова ограничения введут около дома 11 корпус 2 - там, по сообщению Московской соборной мечети, организованы две площадки для совершения праздничной молитвы.

По традиции все мусульмане встречают веселый праздник Ураза-Байрам. Праздник Ураза-Байрам (переводится с тюркского как «Праздник разговения») обозначает окончание одного из самых непростых периодов в году для каждого исламского верующего – поста Рамадан, который длился до этого дня целый месяц.