За ругань в кругу семьи предлагают арестовывать

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал принять законопроект, которым ужесточается административная ответственность за нецензурную брань не только в общественных местах, но и в семье.

Действующая редакция КоАП предусматривает ответственность за "Нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся нецензурной бранью в общественных местах, оскорбительным приставанием к гражданам, а равно уничтожением или повреждением чужого имущества". Предлагается полностью убрать из документа словосочетание "в общественных местах", что значительно распространит границы его действия.

Наказание предлагается усилить до штрафа в размере от 1 тыс. до 2 тыс. рублей (в настоящее время от 500 до 1 тыс.) либо до административного ареста на срок до 15 суток, либо до обязательных работ на срок до 40 часов.