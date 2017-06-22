В России могут ужесточить штрафы за некачественное топливо

В Госдуму внесен законопроект об административной ответственности за правонарушения в сфере выпуска и обращения топлива на рынке, сообщается на сайте кабинета министров. Штраф составит от 100 до 300 тысяч рублей.

В законопроекте также предлагается установить ответственность в случае повторного правонарушения в виде административного штрафа в размере 2 миллионов рублей или приостановления деятельности на 90 суток. В обоих случаях предметы административного правонарушения будут конфискованы.