В Москве скорая помощь не приехала на экстренный вызов к молодой девушке

Оператор скорой помощи дважды отказала направлять фельдшеров на дом к больной девушке, которая в ночь на 9 июня начала задыхаться. К девушке, у которой начался приступ удушающего кашля и повысилась температура, в 1:30 ночи вызывала медиков перепугавшаяся мать.

Но женщина услышала отказ в предоставлении медпомощи ее дочери. По словам оператора, скорая приезжает «только к пожилым людям или по рекомендации врача». Девушке становилось хуже и через полтора часа ее мать повторно позвонила в «03». И на этот раз был получен отказ.

С трудом дождавшись утра, мать повела больную задыхающуюся дочь в поликлинику №118 (проспект Вернадского д.30) к дежурному врачу, который сказал, что при диагнозе абцесса легких или тяжелой формы аллергии, девочку можно было уже не спасти, если бы помощь была вовремя не оказана. В итоге медицинскую помощь пришлось оказывать уже двум людям: от переживаний у матери разыгрался гипертонический криз.

По данным аналитики портала «ДоступнаяМедицина.рф» москвичи чаще всего обращаются с жалобами на работу «скорых», которые приезжают с большим опозданием, либо не приезжают вообще. Специалистами портала «ДоступнаяМедицина.рф» составлено заявление с требованием привлечь виновных к ответственности, которое было направлено в Департамент здравоохранения города Москвы. Официальный ответ органов власти будет размещен на странице жалобы, сообщили представители общественного движения «Молодые юристы России».

Уточним, федеральная система мониторинга доступности здравоохранения «ДоступнаяМедицина.рф» - это крупнейшая в России платформа для коммуникации между гражданами и органами государственной власти, уполномоченными в области охраны здоровья. Проект реализуется общественным движением «Молодые юристы России».