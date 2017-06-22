Бревно, которое помогал нести на своем плече Ильич во время знаменитого кремлевского субботника, метафизическим образом материализовалось в наши дни. Сегодня охотно подставляют плечо, бодро покрякивая, коммерческие дяди в костюмах от «Бриони», изображая готовность помочь изнемогающим от непосильной ноши партнерам, а на самом деле лелеют часто только одну мысль: как бы их, горемычных, от этой ноши вовсе освободить. Не от бревна, понятно. От бизнеса.

Вот, не угодно ли видеть, живая картинка: насколько изящно подставило плечо (ну, то есть, партнеров) небезызвестная АФК «Система». Да-да, та самая, которая на весь белый свет кричала о том, как ей больно угодила в глаз сучком «Роснефть» (речь тогда, если помните, шла вокруг «Башнефти»). И которая, как мы увидим ниже, в собственном глазу не различает и пресловутого бревна.

В арбитражный суд Ростовской области поступило исковое заявление от инвесторов, возводящих пятизвездочный гостиничный комплекс Hyatt Regency Rostov Don-Plaza, в адрес АФК Система и ее подразделений – ВАО «Интурист» и ПАО «МТС-Банк». В чем суть дела? В сентябре 2013 года инвесторы заключили кредитное соглашение, согласно которому получили целевой заем на строительство элитного гостиничного комплекса, включенного в программу подготовки к проведению в России

Ростовская область предоставила им налоговые льготы для облегчения финансового бремени при строительстве объекта. В связи с экономическим кризисом стоимость строительства названного объекта возросла, возникла необходимость в дополнительном финансировании. И тут, откуда ни возьмись, появляется АФК «Система»: на Кубанском международном инвестиционном форуме -2016 в Сочи глава компании Владимир Евтушенков заявляет, что его структуры будут выступать соинвестором строительства. Информация об этом появилась во многих центральных изданиях. Одновременно с публикациями в СМИ стороны вели переговоры по заключению ряда соглашений, направленных на инвестирование со стороны АФК «Система» денежных средств в проект. 13 декабря руководство компании в очередной раз подтвердило свой интерес в этом деле.

Нуте-с, ростовские партнеры-инвесторы, а ныне истцы ждут денег, а тем временем принадлежащий АФК «Система» ПАО «МТС-банк» (Ростовский филиал), выдавший в свое время один из кредитов под проект, параллельно активничают в смысле желания обанкротить и получить существующие активы этих самых партнеров-инвесторов, в которые помимо строящегося пятизвездочного «Хайята» входит и одна из лучших гостиниц Ростова-на-Дону - Дон-плаза. Активность эта подтверждается письмами от сотрудников ПАО «МТС-банк», в которых направляются алгоритмы действий. И эти самые алгоритмы сходятся таким образом, что контрольной датой, «точкой невозврата» является 05.05.2017 года. Вот до этой даты, убрав плечо из-под бревна, и затягивала время АФК «Система», не предпринимая никаких действий по инвестированию. Повторим: до настоящего времени руководимая г. Евтушенковым корпорация не перевела обещанных денег на строительство МКЦ «Хаятт Ридженси Дон-Плаза-Ростов».

Что бы это значило? Да очень просто: какие там алгоритмы, если очень хочется получить гостиничный бизнес по модели банкротства без реального соинвестирования? Что, помимо всей очевидной непорядочности такого поведения, означает устранение с местного рынка крупного гостиничного собственника и появление в Ростове-на-Дону нового субъекта - «АФК Система».

Вся последовательность действий указывает на наличие группового сговора между аффилированными компаниями ПАО «АФК Система», ПАО ВАО «Интурист» и ПАО «МТС-Банк». Даже по нашему недоношенному законодательству,сторона, которая ведет или прерывает переговоры о заключении договора недобросовестно, обязана возместить другой стороне причиненные этим убытки. В данном конкретном случае истцам, по их расчетам, причинен ущерб в размере 3 602 736 705 руб.

Разглядим за цифрами, что речь, между прочим, идет об отеле для чемпионата мира по футболу 2018 года, и срыв его строительства обернется тем, что упавшее по вине «Системы» бревно не только искалечит злосчастных партнеров, но и больно прищемит чью-то очень высокопоставленную ногу.