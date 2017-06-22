Наследница империи Swarovski вышла замуж в безумно дорогом платье

Наследница Swarovski, 23-летняя Виктория Сваровски вышла замуж в платье весом 46 кг и стоимостью более $1 млн. Наряд был украшен 500 тыс. кристаллов. На свадьбу пришло более 250 гостей.

20 мая Виктория вышла замуж за австрийского мецената и предпринимателя Вернера Мерца. Для молодой пары свадьба стала взвешенным и серьезным жизненным решением, ведь они состоят в отношениях с 2010 года.

Свадьба состоялась в итальянском городе Триесте. Невесту к алтарю вел ее отец Пол Сваровски.

Для торжества девушка выбрала платье от дизайнера Майкла Синко из Дубая. Его клиентами в свое время были Бейонсе, Леди Гага, Рианна и Дженнифер Лопес. У платья был шлейф длиной 8 метров.







