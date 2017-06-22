В Ростовскую область приехали волонтеры для спасения животных

Судя по заметкам в социальных сетях, на грани гибели находились медведь, олени и несколько енотов. С собой волонтеры из соседних городов и даже областей - привезли корма, овощи, канистры с водой. Персонально для медведя кто-то передал мед. На месте оказалось, что ситуация в зоопарке далека от критической. У хозяина есть проблемы, свой зверинец он закрывает, но животных там кормят, сообщает Общественное Телевидение России.



Николай Грейс, владелец зоопарка: У меня был гостиничный бизнес - он рухнул! Все было к нему привязано - семья моя сейчас безработная, я сам безработный. Содержать животных стало невыносимо - надо семью кормить, как-то зарабатывать! Часть животных я уже вывез - эти остались, я не трогаю их, потому что они переедут вместе.

Гостиница Николая стояла на трассе из Украины. В 2014 году, когда там началась война, поток клиентов иссяк. Отеля больше нет, но осталась ферма. Туда владелец и перевозит животных из зоопарка. Он продолжит существовать, но будет закрытым - только для хозяина и его семьи. То, что звери сейчас в безопасности подтвердили сотрудники прокуратуры и ветнадзора после проверки. Единственная потеря - стайка енотов. Недавно злоумышленники взломали их клетку, и зверьки разбежались.







