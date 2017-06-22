Севастополь: бремя ответственности

На днях в одном из ведущих федеральных СМИ «народный мэр» и экс-председатель Законодательного Собрания Алексей Чалый разразился знаковой статьёй. Событие весьма примечательное, так как Алексей Михайлович колумнистику не пишет в принципе, да и в целом общение с прессой не жалует, кроме того, сама статья очень любопытна.

Во многом она есть ключ к тому, что происходит последние три, российские, года в Севастополе, а, значит, отчасти и во всей России. Ведь весной 2014 года город-герой задал стране новые смыслы, новые энергетику, и слишком велики были тогда надежды. Однако после чуда Крымской весны с черноморского побережья в федеральное пространство стали генерироваться преимущественно негативные информационные поводы. Скандал за скандалом.

Так вот, в статье Алексей Михайлович пишет об архитектуре Севастополя прошлого, настоящего и будущего. Отбрасывая патетику, коей в статье непозволительно много – будто кто-то сомневается, что город останется русским, – главный повод для написания – это, конечно, реновация города, возмутившая едва ли не всех горожан. Оно и неудивительно, ведь севастопольцы могут остаться без домов и земельных участков, а Севастополь утратит исторический облик.

Меж тем, Чалый сам имеет непосредственное отношение к городскому Генплану, недовольство которым вывело горожан на многотысячные протестные митинги. В частности, на слушаниях относительно Генплана Алексей Михайлович заявил, что являлся его инициатором. Скажем прямо, бонусных очков «народному мэру», и так подрастерявшему свой рейтинг, это не добавило. И вот он решил высказаться прямо – защититься. А лучшая защита, как мы помним, это нападение.

Потому большую часть статьи, кроме патетики, занимают перечисления ужасов украинских лет и предупреждения, что именно они, эти украинские годы, будут вредить городу в будущем. Ну и, между делом, посыл – меня, Чалого, окружают очень плохие люди.

Можно было бы не обращать внимания на подобные заявления, однако фактически именно Алексей Михайлович является теневым хозяином города. Если ему что-то не нравится, тут же объект его недовольства бомбардируют карманные СМИ – и начинается очередная война, где, на самом деле, неважно, кто находится по другую, к Чалому, сторону баррикад. Власть-то менялась, а конфликт сохранялся.

И, в конце концов, Чалому ли рассказывать о том, как сложно обустраивать город? Ему предложили губернаторство, он сформировал Заксобрание из своих людей, получил колоссальные суммы на реализацию своих проектов, имеет возможность многое «рекомендовать» губернатору – и после всего этого жаловаться, что мешают работать? Ну-ну, да разве что красную дорожку постелить забыли.

Весь этот бесконечный скулёж о тяжком украинском наследии порядком надоел. Впечатление такое, будто Севастополь до 2014 года являлся чем-то вроде пустыни, где голодные безработные люди слонялись по разрушенным, обветшалым улицам в поисках еды и к кому бы приткнуться.

Но реальность-то выглядит несколько наоборот. В последние 5-6 лет до воссоединения с Россией Севастополь, наоборот, развивался. Достаточно назвать имя экс-градоначальника Владимира Яцубы, при котором и ремонт вёлся, и дорожные развязки делались, и рабочие места появлялись, и в поликлиники было не страшно ходить. Это факт, о котором говорят – всё чаще – сами севастопольцы. И заметьте, город держался на достойном уровне без нефти и газа, без миллиардных вливаний.

Подчёркиваю, я не рисую идеалистическую картину – нет, проблем более чем хватало. Но их не было столько, сколько пытаются нам представить нынешние власть имущие, в очередной раз фантазируя на тему выжженного поля.

Впрочем, их логика понятна. При гораздо больших денежных вливаниях, бюджетах Севастополь не находится в лучшем состоянии, а в некоторых сферах, как то медицина, прежде всего, не только не развивается, но, наоборот, скатывается в 90-е. И потому легче и эффективнее рассказывать о тяжёлом наследии, вредителях и шпионах, нежели заниматься конкретными делами.

Называется это просто – снятие с себя всякой ответственности. И я не удивлён, что делает это именно Алексей Михайлович.

Ему низкий искренний поклон за Крымскую весну, за стремление к высшим идеалам, но то, что началось потом – это беспрерывная игра в пятнашки. Губернаторам хотите быть, Алексей Михайловичем? Хочу, а нет, не хочу. А председателем Заксобрания? Хочу, но ненадолго. Однако желание управлять никуда не уходит, не пропадает – оно остаётся с Алексеем Михайловичем на всегда. Управлять, но не нести публичной ответственности.

И эта логика демонстрирует главную севастопольскую проблему сегодня – нежелание брать на себя ответственность. Любое глобальное решение относительно будущего города превращается в хождение по мукам с отсылками к украинскому прошлому, когда один винит другого, но требует действовать сугубо по его плану. И если во время Крымской весны, наоборот, каждый участник брал на себя ответственность, то сейчас её избегают, точно урановых рудников.

Но тогда нет и не может быть доверия к таким лидерам. Потому что это уже, по факту, не лидеры, а те, кто пользуется старыми завоеваниями, достижениями. Это такая себе езда по инерции, но с желанием разогнаться до ещё большей скорости. Однако так двигаются на шоссе в никуда. Собственно, мы и видим данное «никуда» по состоянию города.

После Крымской весны, открывшей и для Севастополя, и для России колоссальные перспективы требовался решительный, уверенный рывок, максимальная концентрация и консолидация, но для этого нужно было брать на себя ответственность тем, кто находился в первых рядах, чтобы достичь результата. Однако они этого не сделали, и вместо качественного скачка мы получили бесконечные пререкания и споры с кивками на другого: мол, он виноват, ну и об Украине не забыть.

В результате энергетика Крымской весны рассеялась, движение застопорилось, и севастопольцы вынуждены существовать в воронке, всё более превращающейся в чёрную дыру. Вместо реальных слов и дел их беспрерывно кормят рассказами об украинском прошлом и, в случае Чалого, украинском будущем.

Но сколько-то можно, а? Не пора ли создать своё будущее? Без этих нелепых отговорок. И для этого надо брать ответственность на себя. Только на себя!

А если не готовы, не способны, то отойдите в сторону – не мешайте. Справимся и без вас. За три года вы и так достаточно наскулились.

Меж тем, принятие рокового Генплана в Севастополе отменено. Люди торжествуют. Его авторы и инициаторы – в печали. А 24 июня, в субботу, в Севастополь приезжает Владимир Путин – разобраться в сложившейся ситуации. И это особенно интересно, если учесть, что только что Владимир Владимирович заявил: «В Севастополе ситуация сложная, гораздо сложнее, чем в других регионах. Мы дали бы средств больше в два-три раза, но вы не сможете их освоить». Доигрались интриганы, ох, доигрались.