Путин подчеркнул роль Арктики для будущего России

Владимир Путин считает Арктику важнейшим регионом. Арктика будет обеспечивать будущее страны. Такой ответ был дан президентом России во время прямой линии в четверг, 15 июня.



Вопрос был задан в контексте обсуждения строительства ледоколов на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге. «Россия будет закрепляться в Арктике. У страны есть уникальные ледоколы – таких нет больше нигде в мире. На Балтийском заводе в Санкт-Петербурге строится ледокол «Арктика», также запланированы еще два серийных судна «Сибирь» и «Урал». Северный морской путь будут использовать интенсивнее»,– отметил президент.



Владимир Путин акцентировал внимание на том, что в арктической зоне уже стартовала добыча углеводородов, а к 2050 году здесь будет добываться примерно 30% всех углеводородов.



Путин подчеркнул роль этого региона в обороноспособности страны. Он рассказал, что Россия намерена укреплять свои позиции по всем рубежам, в том числе в Арктике.



«К этому региону проявляют активный интерес и так называемые уже нерегиональные уже державы. Это хорошо», - сказал президент. – «Мы готовы с ними сотрудничать. Но мы должны обеспечить свой приоритет. Вот я был недавно на Земле Франца-Иосифа, мне те люди, которые там работают, рассказывали, там много туристов приезжает, в том числе из иностранных государств, и некоторые гиды уже вслух говорили тем, кого они сопровождали: вот эти острова раньше принадлежали Советскому Союзу. Это должно нас насторожить. Это наша территория. Ну, давайте не будем забывать и о чисто военной стороне дела. С точки зрения обеспечения обороноспособности страны — чрезвычайно важный регион. Не хочется здесь ничего нагнетать, но специалисты знают, что, допустим, американские атомные подводные лодки дежурят на севере Норвегии, подлетное время ракет – 15 минут до Москвы. И мы должны понимать, что там происходит, видеть, что там происходит».



Северный морской путь (СМП) – важнейшая транспортная артерия Арктики – как проект стартовал в 1932 году для обеспечения регулярного сообщения от Белого моря до Берингова пролива. Были созданы пароходства, полярная авиация, сеть гидрометеостанций, построены города-порты Игарка, Дудинка, Диксон, Тикси, Певек, Провидения. Выгоды его эксплуатации очевидны: расстояние от Санкт-Петербурга до Владивостока по СМП чуть больше 14 тыс. км, а через Суэцкий канал – свыше 23 тыс. км. Однако навигация длится 2-4 месяца, сверх этого периода – только с применением ледокольного флота.



Танкерами на СМП сейчас перевозят около 10 млн тонн нефти ежегодно. В перспективе, в ближайшие 10-15 лет, этот объем вырастет до 15-20 млн тонн.



По материала РИА, Кремлин

Вы согласны, но что надо больше вкладывать финансов в освоение Арктики? Да, конечно, это даст многие политические и экономические дивиденды в будущем



Нет, надо оставить Арктику в покое – это дорого и бесполезно



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