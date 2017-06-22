Крымчане обчистили евпаторийские терминалы

Ночью 10 и 11 мая неизвестные похитили более 88 тысяч рублей, взломав три уличных терминала самообслуживания в Евпатории.

Сотрудникам ОМВД России по городу удалось установить и задержать подозреваемых в совершении преступлений. Ими оказались, 28 и 29-летние ранее не судимы жители Симферопольского района.

Злоумышленники сознались в содеянном, сообщили в пресс-службе МВД по Крыму.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по статьям «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору с незаконным проникновением в иное хранилище с причинением значительного ущерба»Сообщает "АН-Крым".

Согласно законодательству, за эти преступления предусмотрено максимальное наказание – до 5 лет лишения свободы. Подозреваемым судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.