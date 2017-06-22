Основатель Alibaba предрек 4-часовой рабочий день через 30 лет

Самый богатый человек Азии, глава китайской интернет-империи Alibaba Group Джек Ма поделился личными прогнозами относительно того, как будут работать люди через 30 лет.

Благодаря автоматизации, работа будет отнимать у человека гораздо меньше времени, больше времени появиться для путешествий. «Обычно люди посещают, например, по 30 мест. Но 30 лет спустя они, возможно, смогут посетить 300 мест», — предположил бизнесмен.



В интервью телеканалу CNBC он предсказал, что в будущем люди будут трудиться в среднем уже не 8 часов в день, а всего 4, а рабочая неделя будет длиться не 5, а 4 дня.



Ма припомнил, что его дедушка работал 16 часов в день и считал себя занятым, мы работаем в два раза меньше, но чувствуем себя так же.



