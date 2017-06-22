Республика спорта

Есть в столице школа, которая стала настоящей Республикой спорта для многих её учеников, выпускников и гостей. Здесь всё пропитано настоящим спортивным духом, победами, как в состязаниях, так и в учёбе и настоящей неподдельной дружбой. Эта школа – по праву может называться флагманом среди отечественных учреждений спортивной направленности. Речь, конечно же, о ГБОУ Москвы «Центр спорта и образования «Самбо-70».

Для тех, кто не знает, школа была открыта в 1970 году известным спортсменом борцом Давидом Львовичем Рудманом. Уже тогда «Самбо-70» получила своё название, которое теперь звучит чуть ли не как бренд. Сегодня в их структуре успешно функционируют и готовят чемпионов (в том числе и Олимпийских игр) отделения по 22 видам спорта. Центральным из которых, как не сложно догадаться, является самбо.

Нужно сказать, что изначально «Самбо-70» был военно-патриотическим клубом при московской школе №113 в Черёмушках, который впоследствии, при колоссально проделанной работе, превратился в крупнейший центр спорта и образования в стране. В итоге сейчас в спортивном объединении насчитывается более 16 тыс. воспитанников, при этом на базе самой школы «Самбо-70», которая находится в Тёплом Стане, готовятся 4,5 тыс. человек, а обучается около 1,1 тыс. мальчишек и девчонок.

С такой историей логично, что другие образовательные учреждения со спортивным уклоном заинтересованы в изучении того уникального опыта, который накоплен в «Самбо-70». Чем работники спортивно-учебного центра всегда и рады поделиться. Так, например, недавно Тёплый стан посетила директор Керченской специализированной школы-интерната Каролина Романец. А уникальная модель Центра спорта и образования активно используются на территории всей России. Для «АН» проводником в этот мир знаний, спорта, побед и традиций выступил заместитель генерального директора школы Денис Кравченко.

Буквально с первых шагов по школе понимаешь, что попал в удивительное место – почти сразу гостя «Самбо-70» встречает музейный коридор, где выставлены наиболее значимые награды учеников школы, а также отмечены вехи истории становления школы в фотографиях.

Тема преемственности здесь – не пустой звук, она проявляется буквально во всём. Например, все знают, что прототипом самбисткой куртки была гимнастёрка – точно также и здесь ученик школы, по аналогии с присягой, даёт клятву на верность школьным принципам. Происходит это, как и в 1970-ом, в торжественной обстановке, а сама суть слов в том, чтобы постоянно самосовершенствоваться, воспитывать скромность, порядочность, быть честным спортсменом и достойным гражданином России. В общем, быть настоящим человеком, патриотом.

Для этого ученикам здесь созданы все условия – блестящий преподавательский и тренерский состав, а также инфраструктура. Старый комплекс включает в себя 5 спортивных залов, 2 актовых зала, бассейн, гимнастический и тренажёрный залы. А новый, который открылся в 2013 году, сконструирован для проведения практически любых спортивных мероприятий.

Как рассказал Д. Кравченко: «У нас площадки не пустуют вообще никогда. Работаем 365 дней в году. В залах проводятся соревнования, идут тренировки, постоянно приезжают сборники. Все ковры, все татами и залы используются по полной программе. Как бесплатно, так и по вечерам платно в рамках секций».

Буквально во время прогулки по школе в новом корпусе проходил фестиваль борьбы между сборными Москвы и Астраханской области, чьими главными зрителями были ребята, которые находятся в школе по программе «Московская смена». К слову, во всех видах единоборств уверенную победу одержали столичные сборные. А команды самбистов и дзюдоистов были составлены из воспитанников «Самбо-70».

Естественно, такой центр занимается и общественными мероприятиями – проводят концерты для ветеранов, постоянно берут на себя организацию спортивных событий либо же активно помогают в этом. Также недавно генеральный директор школы и депутат МГД Ренат Лайшев открыл две совершенно бесплатные секции по скандинавской ходьбе. А в начале июня начал свою работу бесплатный беговой клуб для всех жителей района «Тропарёво Running Club» – туда приходят тренеры «Самбо-70», ставят взрослым и детям правильное дыхание, технику, проводят разминку и начинают забег. Кроме того, беговые тренировки в клубе совмещены с занятиями по самообороне. А что, удобно! Если в подворотне к вам пристали и силы не равны, убежишь, если бежать некуда – сумеешь защититься!

Впрочем, в «Самбо-70» работают не только над образованием и физическим развитием, но и ведут ту же пропаганду спорта без допинга.

«Наши специалисты придумали программу профилактики потребления допинга. И прямо здесь, в спортивных классах проводят лекции. Более того у нас есть соглашение с РУСАДА и сейчас на нашей базе готовят первых 20 российских допинг-офицеров, которые будут аккредитованы WADA. Сейчас они проходят практику на нашей базе и полностью имитируют процесс взятия допинг-проб», – делится Д. Кравченко.

Остаётся только пожелать, чтобы и другие российские школы со спортивной направленностью сумели добиться, по крайней мере, не меньших результатов, чем в «Самбо-70». В конце концов, любовь, привитая к спорту с детства и правильное отношение к жизни, обязательно принесут дивиденды буквально во всём.