СовФед поддержал отзыв лицензий у банков, чьи банкоматы выдают фальшивки

В Совет Федерации поступило предложение отзывать лицензии у банков, если свыше четверти их банкоматов "заглатывают" и выдают фальшивые купюры. Если таких банкоматов меньше 25%, то наказывать банки, использующие старую технику, штрафами.

Клиенты страдают из-за того, что банки используют дешевые модели приемных устройств, которые проверяют банкноты на подлинность только по двум, а не по четырем, как требуется, машиночитаемым признакам. Устаревший приемники денег должны были вывести из обращения еще в 2013 году, но некоторые банки продолжают ими пользоваться.

Глава комитета по бюджету и финрынкам Сергей Рябухин пообещал взять под контроль проблему использования устаревших банкоматов для сбыта фальшивых денег и допустил возможность отзыва лицензий у банков-владельцев. Сенатор назвал «вопиющим безобразием» зафиксированный Центробанком рост числа случаев, когда фальшивомонетчики сбывают подделки через банкоматы, не способные отличить их от настоящих денег.

За первый квартал текущего года было выявлено около 12 тыс. поддельных купюр, больше половины которых номиналом в 5 тыс. рублей.

При этом Сбербанк обнаруживает все новые способы кражи наличных из банкоматов.