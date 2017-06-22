Город Троицк больше не замерзнет

Правительство Челябинской области, Администрация города Троицка приняли все необходимые меры, чтобы отопительный сезон 2017-2018 годов продолжился без срывов.

Напомним, что зимой 2016-2017 годов в городе Троицке Челябинской области мерзли люди, так как температура теплоносителя понизилась на 25 градусов ниже нормы.









Коммунальное ЧП произошло в понедельник, 3 февраля 2017 года. На Троицкой ГРЭС вышли из строя 2 из 6 отопительных котлов. По информации пресс-службы администрации города, виною тому, по всей видимости, послужило некачественное топливо. В котлах произошло засорение газо-воздушного тракта, что и привело к поломке. В результате, температура теплоносителя, нагревающего воду и дающего тепло в дома, снизилась до 70 градусов, что недопустимо в таких погодных условиях. Норма при таких морозах составляет + 95 по Цельсию.

Соответствующие меры для спасения системы жизнеобеспечивания были приняты безотлагательно.

Как стало известно, еще в декабре прошлого года был объявлен открытый конкурс на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения центральной части города Троицка. Процедура проведения таких конкурсов сложная, в некоторых субъектах РФ она длится по нескольку лет. Челябинская область провела конкурс менее чем за пять месяцев, максимально ускорив все возможные административные процедуры. В итоге в апреле 2017 года концессионное соглашение было заключено.









Сейчас завершается подготовительный этап к строительству котельной. По условиям концессионного соглашения до 31 декабря 2017 года котельная будет введена в эксплуатацию.

В целях недопущения роста тарифов на тепло, Губернатор Челябинской области Борис Дубровский достиг договоренности с Фондом содействия реформированию ЖКХ о выделении Челябинской области финансовой помощи для строительства котельной в размере 300 млн. рублей при общей стоимости строительства котельной – 631 млн. рублей.