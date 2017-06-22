Энергетики «Челябэнерго» провели электричество для социальной новостройки

В Тракторозаводском районе Челябинска был построен дом для бывших воспитанников детдомов и семей, которые жили в ветхоаварийном жилом фонде. Для новостройки по улице Хохрякова работники ПО «Челябинские городские электрические сети» филиала ОАО «МРСК Урала»-«Челябэнерго» построили сетевой комплекс для подведения электроэнергии.

Десятиэтажка подключена к четырем кабелям линии на 0,4 кВ с изоляцией из сшитого полиэтилена протяженностью 600 метров. Все работы специалисты электросетей выполнили с опережением графика и полностью самостоятельно, без привлечения подрядчиков.

Напомним, это уже вторая социальная новостройка, которую подключили к электроэнергии работники ПО «ЧГЭС» в этом году. В январе 2017 года электричество было подведено к дому №44 по улице Зальцмана, 44. Он стал первым на Южном Урале и по всей России, который построили в рамках федеральной программы «Жилье для российской семьи».