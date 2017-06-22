Два металлурга РМК получили госнаграды от Бориса Дубровского

Глава Южного Урала вручил двум специалистам «Кыштымского медеэлектролитного завода» госнаграды. Торжественная церемония чествования лучших работников Челябинской области состоялась вчера, 21 июня.













Плавильщик медеплавильного цеха Алексей Швейкин был удостоен почетного звания «Заслуженный металлург РФ», а плавильщик цеха производства медной катанки Николай Рыжкова получил из рук губернатора Южного Урала медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

















Гендиректор ЗАО «КМЭЗ» Алексей Кудрявцев рассказал о том, как много сделали эти работники для родного завода и Южного Урала в целом. Плавильщик Алексей Швейкин трудится на КМЭЗ уже 14 лет, а его коллега Николай Рыжков – 30 лет. Оба металлурга – большие профессионалы, которые постоянно обучаются новым технологиям и успешно осваивают смежные профессии. Также они принимают активное участие во всех мероприятиях по модернизации цехов и улучшению работы оборудования.

Добавим, что на счету работников Русской медной компании уже имеется порядка 50 различных наград регионального и федерального уровня. Это звания «Почетный металлург» и «Почетный горняк», медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и другие знаки отличия.