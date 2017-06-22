Сергей Иванов рассказал анекдот про холодную погоду в столице

Спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов припомнил шутку про холодную погоду, которая сейчас популярна у москвичей.

«По Москве ходит анекдот: если глобальное потепление продлится еще несколько лет, то Москва перейдет на круглогодичный отопительный сезон», — пошутил Иванов.

По его словам, температура в мае в европейской части России стала самой низкой за всю историю метеонаблюдений, первый месяц лета тоже не порадовал теплом. Москвичи не успели как следует отогреться, об открытии пляжного сезона и говорить не приходится. Искупаться в местных водоемах могут разве что «моржи», потому как температура воды в них не превышает 14 градусов тепла. Правда, синоптики обещают, что июль возьмет свое.

Иванов отметил, что «в Москве жуткая холодрыга, как говорят в народе», а потому говорить о глобальном потеплении в этом году можно очень осторожно.

Однако специалисты никак не связывают глобальное потепление с общим повышение температуры. Это приводит совсем к другим последствиям: смене ветров, чередованию дождливых и засушливых периодов. Аномально теплые зимы и летние заморозки вскоре могут стать привычным явлением в наших широтах.

Ранее во время встречи с президентом Бразилии Мишелом Темером российский премьер Дмитрий Медведев пошутил насчет нынешнего холодного лета, сравнив его с бразильской зимой.