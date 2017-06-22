В Сети набирает популярность мем о людях из третьего тысячелетия

В Сети появился новый мем о людях третьего тысячелетия. Пользователи фантазируют на тему о том, какими будут люди, живущие в 3017 году, какими гаджетами будут пользоваться, какую одежду носить.

Впервые мем продемонстрировал пользователь Twitter под ником @MyFavsTrash. Он предположил, что люди перестанут использовать тарелки, а будут есть прямо из упаковки. Что ж, очень разумное решение для ленивых людей из будущего. Если уже сейчас большую часть работы за нас выполняет техника, довести до максимума заботу о человеке через тысячу лет вполне удастся.









Юзеры нашли еще одно применение зарядным устройствам. С их помощью можно будет попутно зашнуровывать обувь. Вот только как ходить с такими «причиндалами», они не додумались.









Модники нашли способ создания новомодного костюма 2 в 1, в котором соединен строгий классический стиль и символика спортивных брендов.







