РПЦ ответила Поклонской на заявление об отлучении от причастия из-за «Матильды»

Накануне депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что верующих, посмотревших на закрытых показах фильм Алексея Учителя «Матильда», отлучили от святого причастия на шесть месяцев в церквях и монастырях.



Сначала информацию о закрытых показах развеял сам режиссер, назвав это «полным враньем». Теперь на слова об отлучении ответили в РПЦ. Там ничего не знают о подобных случаях.

Вопрос канонических прещений, о которых говорила депутат Наталья Поклонская, находится «сугубо в ведении священноначалия РПЦ», а не общественных активистов, заявил РБК Вахтанг Кипшидзе, заместитель председателя отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата. Ему тоже ничего не известно про участие прихожан в закрытых показах фильма «Матильда» и последовавших за этим отлучениях от причастия.



При этом он отметил, что отдельные представители РПЦ неоднократно высказывали опасения в связи с выходом в прокат фильма «Матильда».



Наталья Поклонская, известная своей любовью к Николаю II, неоднократно предпринимала попытки препятствовать выходу в прокат фильма «Матильда» о любовных отношениях молодого цесаревича Николая Александровича с балериной Матильдой Кшесинской, хотя сама его никогда не видела и смотреть не собирается. Она даже на шествие Бессмертного полка пришла с иконой императора, причисленного РПЦ к лику святых.



