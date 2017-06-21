Путин рассказал российским учителям, как стал разведчиком

Ранее «Аргументы недели» сообщали о том, что 21 июня российский лидер общается с учителями. В ходе беседы обсуждаются ключевые проблемы образования, но не обошлось и без вопросов о личной жизни Путина.

О беседе Владимира Путина с классными руководителями выпускных классов школ передает телеканал RT

Путин рассказал о том, как пришел служить в КГБ. Президент сообщил, что пришел в разведку, что называется, «с улицы», поскольку пролетарское происхождение его отца не позволяло надеяться на чью-то помощь и содействие. При отсутствии связей, по словам президента, ему ничего не оставалось, как пойти напрямую в приемную КГБ СССР. В этой самой приемной Путину посоветовали вначале получить высшее юридическое образование, что Путин и сделал, забросив любимые математику, физику и химию.

Владимир Путин признался, что поначалу мечтал стать летчиком и даже пришел в летное училище, но потом понял, что ему это неинтересно.