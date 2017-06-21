Владимир Путин высказался о трудовом воспитании в школе

На встрече с педагогами главе российского государства предложили вернуть в школу уроки труда и Путину эта инициатива понравилась. Однако, президент предупредил, что это должно быть именно «трудовое воспитание».

По мнению президента Владимира Путина, трудовое воспитание в школе будет полезно вернуть, но дети должны заниматься творческим трудом, а не полы мыть, сообщает ТАСС.

Эксплуатации школьников быть не должно, уверен президент. Полы в школе должны мыть люди, которые деньги за это получают. Путин напомнил, что именно труд из обезьяны сделал человека и привлекать детей к труду необходимо. Путин поделился с собравшимися, что он сам в студенческое время получил в стройотряде квалификацию плотника 4 разряда.