Екатеринбургские медалисты получили приятные сюрпризы от уральских провайдеров

20 июня в екатеринбургском Дворце молодежи прошел торжественный прием выпускников, на котором Уральская ассоциация операторов связи вручила выпускникам, окончившим школы с медалями, сертификат на пять лет бесплатного пользования интернетом.

В этом учебном году из 5 850 школьников с отличием закончили 688 человек: они и получили доступ к Всемирной «паутине» на период обучение в вузах.

Открыла церемонию начальник Департамента образования администрации Екатеринбурга Екатерина Сибирцева. Чиновница пожелала ребятам сохранить в наш «электронный век» настоящие человеческие качества – «доброту, терпение, понимание, любовь, бесконечную признательность своим родителям и близким, и, конечно, любовь к своей родине и своему замечательному городу, в котором вы выросли».

Екатеринбургский сити-менеджер Александр Якоб обратился к старшему поколению.

– Я хочу с благодарностью сказать слова признательности педагогам: каждый день именно вы вкладываете в копилку успеха екатеринбургских школ свой ресурс. Я хочу поблагодарить и родителей: вы были, остаетесь и останетесь всегда рядом с детьми, – отметил он.

Слово было также предоставлено и представителям Уральской ассоциации операторов связи.

– Я хотел бы отметить, что в том, что вы медалисты, большая роль родителей, учителей и руководителей. А чтобы будущее отличников было проще и интереснее, мы всем медалистам Екатеринбурга дарим бесплатный интернет на пять лет, – заявил президент УралАОС Леонид Блинов, а его коллега, вице-президент Уральской ассоциации Артем Черанев добавил: «Хочу пожелать вам от Уральской ассоциации операторов связи, от себя лично двух вещей. Вещь первая. У вас впереди какие-то планы, у вас у каждого наверняка есть мечта стать кем-то большим, значимым, может быть известным. Но в любом случае я вам от всей души желаю продолжения вашего пути, стать настоящими профессионалами».