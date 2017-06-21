А вот "Виталий Бианки" уже работает на маршруте. Именные автобусы - подарок из Санкт-Петербурга, сообщает ОТР.



Транспорт окуловцам передал петербургский бизнесмен. Он же оплачивает содержание техники. На месте только придумали дать им имена знаменитых земляков – и Бианки, и Миклухо-Маклай жили в Окуловском районе. Маршрут связывает райцентр с соседними деревнями. Первая машина работает ежедневно, делает по 4 рейса. У второй пока нет расписания. Для пассажиров все поездки бесплатны. Но у жителей все равно есть претензии:

"Я считаю, что это очень хорошо, потому что отдаленные эти деревни, людям добираться как-то. Но дело в том, что неудобство - этот большущий автобус. Тяжело бабулям забираться, понимаете? Они на коленях забираются, потом вон оттуда вылезают".