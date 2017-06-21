Увидевшим «Матильду» священникам не поздоровилось

Священников, посмотревших на закрытых показах фильм Алексея Учителя «Матильда», отлучили от причастия.

Как заявила депутат Госдумы от Крыма Наталья Поклонская, этот фильм признается церковью хулой на святой дух, пишет "АН-Крым".

Сама Поклонская не собирается смотреть картину во время специального показа в парламентском клубе Госдумы.

Между тем, Алексей Учитель заявляет, что не показывал фильм никому из РПЦ, кроме митрополита Волоколамского Иллариона.