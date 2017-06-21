Увидевшим «Матильду» священникам не поздоровилось
21 июня 2017, 16:44 [ «Аргументы Недели. Крым» ]
Священников, посмотревших на закрытых показах фильм Алексея Учителя «Матильда», отлучили от причастия.
Как заявила депутат Госдумы от Крыма Наталья Поклонская, этот фильм признается церковью хулой на святой дух, пишет "АН-Крым".
Сама Поклонская не собирается смотреть картину во время специального показа в парламентском клубе Госдумы.
Между тем, Алексей Учитель заявляет, что не показывал фильм никому из РПЦ, кроме митрополита Волоколамского Иллариона.