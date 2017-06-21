По рельсам и проводам пустят автобусы?

Новый руководитель волгоградского электротранспорта начинает свою работу с кредита.

Новым генеральным директором МУП «Метроэлектротранс» назначен Евгений Тимофеев. Известно, что он – коренной волгоградец, родился и вырос в нашем городе. Исполнявший обязанности гендиректора Владимир Дружинин вернулся к прежней работе - он назначен техническим директором «Метроэлектротранса».

Ещё до прихода нового руководителя стало известно, что в ближайшее время запланировано приобретение не только новых вагонов для линии скоростных трамваев, но также и… автобусов. 25 новых низкопольных машин большой вместимости, оборудованных системами ГЛОНАСС и кондиционирования, должны появиться уже в 2017 году.

В конце прошлой недели на сайте государственных закупок появилась информация на проведение электронного аукциона на привлечение кредита. «Метроэлектротранс» планирует взять под 16,3% годовых 153 миллиона рублей. В условиях контракта указан обязательный пункт, по которому для транспортного предприятия будет в течение ближайшего года доступен дополнительный кредитный лимит в 250 миллионов рублей. Берется он под залог недвижимого имущества МУПа и под гарантии муниципалитета. Имя кредитной организации станет известно после 10 июля.

Мария СТРОГОВА