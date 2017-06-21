Матрица для инженера

Одним из инструментов реформирования строительной отрасли в Российской Федерации должен стать Национальный реестр специалистов (НРС). Идеи, которые были предложены реформаторами, логичны и понятны. Единая база данных по квалифицированным специалистам, работающим в области строительства, проектирования и инженерных изысканий, поможет заказчикам и организаторам торгов разобраться, где настоящие компании с укомплектованным штатом ИТР, а где фирмы однодневки, которых лучше держать от стройплощадок подальше. Однако, дьявол, как известно, кроется в деталях. И любое хорошее начинание при определённых условиях может достичь прямо противоположного эффекта.

Создание НРС прописано в нормах Федерального закона «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ» (372-ФЗ), который в полном объёме вступит в силу с 1 июля, а фактически – с понедельника 3 июля этого года. Можно долго перечислять все те выгоды, которые были обещаны законотворцами от запуска реестра. Единая база данных инженеров строителей, проектировщиков и изыскателей должна помочь совершенствованию механизма учёта квалификации специалистов при оценке компетенции юридического лица. А также обеспечить информационную поддержку квалифицированного и достоверного выбора заказчиком исполнителя.

В качестве дополнительного аргумента архитекторы НРС кивали на западный опыт. В большинстве европейских стран подобные реестры, действительно, созданы. Более того, они положены в основу разрешительной системы в строительстве, архитектурном проектировании и изысканиях. Даже лицензии, выдаваемые юридическим лицам, зачастую, оказываются лишь второй производной для обеспечения ответственности подрядчика.

Головоломная задача

Как же реализовать все эти благие идеи на практике? В законе прописали, что созданием и ведением реестра будут заниматься Национальные объединения саморегулируемых организаций (СРО). То есть, у строителей – НОСТРОЙ, а у проектировщиков и изыскателей – НОПРИЗ. На роль агентов, обеспечивающих сбор, первоначальную проверку и передачу информации в Нацобъединения, определили сами партнёрства.

И вот с 1 июля 2017 года каждая строительная компания-генподрядчик должна иметь в штате не менее двух ГИПов (главных инженеров проекта). Для проектных и изыскательных компаний установлены такие же требования – наличие в штате на постоянной основе не менее двух ГИПов или ГАПов (главных архитекторов проекта).

При этом к каждому специалисту предъявляются достаточно серьёзные требования.

Во-первых, наличие высшего профессионального образования.

Во-вторых, наличие стажа работы в профильных организациях на инженерных должностях не менее чем три года.

В-третьих, наличие общего трудового стажа по профессии, специальности или направлению подготовки в области строительства не менее, чем десять лет.

В-четвёртых, повышение квалификации специалиста не реже одного раза в пять лет.

Наконец, последний пункт касается иностранных граждан. У них должны быть документы, дающие разрешение на работу.

В качестве подтверждающих документов должны быть предъявлены заявление на включение в НРС, копия диплома, копия трудовой книжки, копия удостоверения о повышении квалификации, справка об отсутствии судимости, согласие на обработку персональных данных, а также копия разрешения на работу или патент для иностранцев.

Как можно увидеть из этого перечня, требования получились жёсткие, а пакет документов предстоит собрать весьма солидный. И здесь у экспертов возникли первые сомнения в потенциальной реализуемости НРС в его нынешнем виде. Ведь на сегодняшний день, по данным Единого реестра стройкомпаний, в РФ осуществляют свою деятельность порядка 120 тысяч строительных компаний. Проектных и изыскательских в два раза меньше – ещё 60 тысяч. Исходя из этого, в Национальные реестры специалистов предстоит внести сведения как минимум о 360 тысячах специалистов!

Поневоле возник вопрос о том, а найдётся ли вообще в стране такое количество высококвалифицированных инженеров, да ещё соответствующих всем перечисленным требованиям? Как-никак, ГИПы и ГАПы – это элита отрасли, «товар штучный».

По оценкам пессимистов, до 80% действующих специалистов в строительных компаниях не смогут войти в Национальный реестр. Кадровые проблемы могут возникнуть даже у солидных строительных корпораций Москвы и Санкт-Петербурга, не говоря уже про небольшие региональные фирмы, где всего могут работать 20-30 сотрудников. Что же касается мелкого бизнеса, то ему доступ в СРО вообще оказался перекрыт, хотя именно он в регионах занимается, например, такими работами, как капитальный ремонт зданий. Наконец, озадачили новые требования руководителей организаций, которые занимаются монтажом инженерного оборудования, объектов связи, энергетики, нефтегазовой отрасли. Там работают квалифицированные специалисты смежных профессий, а значит, следуя букве закона, они не смогут указать ни одного профильного специалиста.

Второе затруднение связано с тем, что в реестр будут занесены не статические данные, которые останутся раз и навсегда неизменными, а информация о живых людях. Специалисты учатся, проходят курсы повышения квалификации, меняют место работы, переезжают в другие города, наконец, все люди смертны… И все изменения необходимо своевременно отслеживать, буквально, в режиме онлайн и вносить в базу данных.

Наконец, третье – прежде чем заполнять НРС, данные должны пройти строгую проверку, иначе затея потеряет всякий смысл. В нормативных документах предусмотрены проверки не менее чем по 36 параметрам, и при наличии расхождений в них сведения о специалистах в НРС вноситься не будут. Предусмотрены и более углублённые способы проверки (запросы учебных заведений и уточнение сведений через базы данных ФНС и Минобра и Роструда).

Были и другие трудности, уже чисто бюрократического характера.

Нацобъединения в «игре»

Однако, поскольку закон принят – выполнять его придётся, невзирая на все трудности. Дело-то серьёзное. Любая строительная компания либо проектный институт, чьих ГИПов и ГАПов не окажется в НРС, автоматически лишается возможности участвовать в процедурах закупок и тендерах на проектирование, строительство и изыскания.

И здесь оба Нацобъединения продемонстрировали разные подходы к решению поставленной задачи. Национальное объединение строителей решило ужесточить требования к обработке данных, причём в качестве звена, которое оказалось под особым контролем, выбрали саморегулируемые организации. А именно, НОСТРОЙ решил составить список Операторов, которые имеют право принимать и обрабатывать данные для внесения их в НРС. И уже в этот перечень по чайной ложке добавлялись СРО – одним разрешили работать с реестром, другим нет. В итоге в отдельных регионах возникли проблемы. Строители не могли подать сведения в реестр, воспользовавшись услугами операторов, партнёрства, готовые помочь в оформлении документов, вынуждены были сидеть без дела. А рядом их коллеги, попавшие в «белый список» оказались буквально завалены грудой документов.

Национальное объединение изыскателей и проектировщиков пошло по другому пути, решив не создавать дополнительных административных барьеров. Поэтому возможность стать операторами НРС получили все проектные и изыскательские СРО в заявительном порядке. Это позволило собрать данные быстрее и с меньшими неудобствами для пользователей. Да и сама технологическая часть НРС заработала в тестовом режиме раньше, чем у строителей – ещё с 25 апреля 2017 года.

Однако, понятно, что сами по себе операторы решить все проблемы запуска реестра не смогут. Все связанные с НРС процессы были взяты на контроль президентом Нацобъединения Михаилом Посохиным. Необходимую информацию выложили в едином разделе на официальном сайте НОПРИЗ, куда вошли и методические материалы, и нормы закона, и инструкции для специалистов, и ответы на часто задаваемые вопросы. Также была запущена горячая линия технической поддержки по вопросам эксплуатации автоматизированной системы Национального реестра специалистов, внесения сведений в формы АИС НРС и передача их в НОПРИЗ. Словом, на сайте при прямом общении со специалистами Нацобъединения представители СРО – операторов НРС – могли разобраться с любым возникающим затруднением. Очевидно, что пригодилась информация и самим инженерам-проектировщикам, и изыскателям, которым приходится выполнять новые требования Федерального закона.

Одновременно в регионах прошёл цикл семинаров, на которых вопросы ведения НРС обсуждались в ходе живого общения. На них обсуждался состав сведений, включаемых в Национальный реестр, условия включения сведений о заявителе, формирование перечня направлений специализаций членов проектных СРО и перечня направлений подготовки специалистов в архитектурно-строительном проектировании, требования к кадровому составу членов СРО, выполняющих проекты особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, порядок подачи заявления на включение в Национальный реестр, сроки включения и другие вопросы. А кто не сумел лично поучаствовать в мероприятиях, могли подключиться к онлайн-вебинарам, где рассматривалась та же тематика.

Конечно, нельзя говорить о том, что с 1 июля НРС начнёт работать, как часы. Впереди ещё много проблем и нестыковок, которые придётся решать и делать это как можно оперативно. Не исключено, что и Министерство строительства и ЖКХ РФ, увидев, как в реальности работает база данных специалистов, предпочтёт внести свои коррективы.