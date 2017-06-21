Коммунальные платежи пойдут через концессионеров

Складывается впечатление, что в Волгограде скоро не будет никакого бизнеса, кроме концессионного. Организатор движения по концессионизации города – тайный поклонник либо Остапа Бендера, либо Фрэнка Каупервуда. Оба литературных персонажа прославились своей организаторской деятельностью по созданию вышеназванных экономических партнерств.

Зашедшие на город вслед за «Концессиями водоснабжения», «Концессии теплоснабжения» стали владельцами 75-процентного пакета акций ИВЦ ЖКХ и ТЭК Волгограда. Как сообщает информагентство V1.ru со ссылкой на департамент муниципального имущества Волгограда, на выставленный на продажу пакет акций «Информационно-вычислительного центра ЖКХ и ТЭК Волгограда», дающий по сути абсолютный и безраздельный контроль над предприятием, претендовало два потенциальных покупателя – ООО «УК ЖКХ города Волгограда» и ООО «Концессии теплоснабжения». В итоге победителем были признаны «Концессии теплоснабжения», предложившие лучшую цену – 19 миллиона 450 тысяч рублей.

Муниципальный расчетный центр АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК Волгограда», через который проходит большая часть коммунальных платежей от населения, был включен в план приватизации в феврале этого года. Решение объяснялось тем, что городской бюджет не может себе позволить стратегические инвестиции в предприятие. По подсчетам мэрии Волгограда, на обновление материально-технической базы, серверного оборудования, основного программного продукта и модернизацию участков по работе с населением требуется не менее 250 миллионов рублей.

В конце марта депутаты волгоградской гордумы дали согласие на продажу городского центра расчета коммунальных платежей.

Георгий ЛОМОВ