Госдума РФ приняла в первом чтении закон о студенческом спорте

Законопроектом по развитию в стране студенческого спорта с января текущего года занимались депутаты сразу двух фракций Госдумы, «Единой России» и ЛДПР. Законопроект принят 21 июня в первом чтении.

Новый законопроект вносит изменения в закон о физической культуре и спорте в РФ, сообщает ТАСС.

Сформулировано само понятие «развитие студенческого спорта», придан статус Российскому студенческому спортивному союзу (РССС), который и будет напрямую заниматься развитием спорта в студенческой среде. Определены понятия «студенческая лига» и виды спорта, которые этой лиге предстоит развивать на региональном и федеральном уровнях.