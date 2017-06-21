ФСО получила полномочия засекречивать данные чиновников под госохраной

Депутаты Госдумы в третьем чтении проголосовали за предоставление ФСО полномочий по охране персональных данных находящихся под охраной лиц. Формулировки закона позволяют засекретить информацию об имуществе чиновников.



Депутаты Госдумы в третьем, окончательном чтении, приняли президентский законопроект о расширении полномочий Федеральной службы охраны (ФСО). «За» проголосовали 377 парламентариев, «против» - 36. Коммунисты выступили против инициативы.



ФСО в частности получила полномочия по защите персональных данных лиц, находящихся под госохраной – президенте, премьер-министре, генпрокуроре, руководителе следственного комитета, спикерах обеих палат парламента и председателях Верховного и Конституционного судов, а также членов их семей. Это касается только информации о местах проживания и пребывания данных лиц, дабы обезопасить их от возможных угроз. Что касается деклараций чиновников, то они будут публиковаться, как и прежде.



