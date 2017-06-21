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На помощь крымскому туризму пришла церковь

21 июня 2017, 10:51 [«Аргументы Недели. Крым», Эльмаз ТЕМЕНДАРОВА, «Аргументы недели – Крым» ]

На помощь крымскому туризму пришла церковь
globallookpress.com

В Крыму открыли древлехранилище памяти семьи императора Николая II. Располагается оно на территории Ливадийского дворца и представляет собой выставку оригинальных предметов старины, принадлежащих царской семье Романовых. Крымские священнослужители рассказали о проделанной работе и обсудили вопросы церковной жизни полуострова.

По словам секретаря Симферопольской и Крымской епархии протоиерея Александра ЯКУШЕЧКИНА, музей будет временно действовать на базе Крестовоздвиженской церкви, которая являлась домашней часовней семьи Романовых в Ливадийском дворце. Ее инициаторы полагают, что это древлехранилище поможет молодому поколению «приобщиться к великому наследию русской истории, которая была соединена с церковью».

Музей предоставит жителям и гостям Крыма возможность ознакомиться с подлинными фотографиями императоров Александра II, Александра III, Николая II, императриц, князей и духовников. Также выставлены государственная печать императора Павла I, награда за оборону Севастополя Николая Николаевича (внук Николая I), серебряные и золотые медали, георгиевские кресты и другие экспонаты. Открытие музея приурочили ко дню гибели царской семьи 18 июня.

Кроме того, сейчас продолжается работа над созданием архивно-документального фильма-хроники о жизни семьи Николая II в Ливадии. Хронометраж картины составит 45 минут. В нее войдут различные киноэпизоды жизни императорской семьи в Крыму, обнаруженные историком в Российском государственном архиве кинофотодокументов в Красногорске.

Также Министерством культуры РК совместно с Симферопольской и крымской епархией, с представителями Джанкойской и Феодосийской епархии разработана концепция развития паломничества и религиозного туризма в Крыму. Власти надеются, что такой туризм покажет святые места и уникальные памятники Крыма не только жителям ближнего зарубежья, но и всему мировому сообществу, сообщает "АН-Крым".

Конечно, не забыли обсудить скандальную ситуацию с фильмом «Матильда» Алексея УЧИТЕЛЯ и критикой депутата Госдумы Натальи ПОКЛОНСКОЙ. Настоятель Крестовоздвиженской церкви в Ливадии, протоирей Дмитрий Гоцкалюк считает, что если сюжет картины основан на выдумке его авторов, то он навязывает зрителям ошибочное мнение о тех или иных событиях из жизни императора Николая II.

«Мне сложно что-то говорить по этому поводу, потому что фильма как такового мы не видели, но слышали различные мнения и очень авторитетных людей. Когда в фильме выдумка режиссера или сценариста (мы это увидим, я думаю, рано или поздно) преподается как цепь бывших событий, а так было неоднократно, то, по сути, навязывается мнение людям о тех вещах, которые не были», — отметил он.

А вот Керчь, благодаря своему историческому прошлому связанному с церковью, может стать самым древним городом России. По словам заведующего отделом по делам религии и национально-культурных обществ Министерства культуры РК Александр СЕЛЕВКО, сейчас для этого собираются все необходимые документы, которые бы подтвердили право города на такое звание.

«Кроме всего прочего, через Керчь прошел маршрут Андрея Первозванного и в городе с тех пор ни разу не прерывалась церковная жизнь. Поэтому керчане работают над инициативой присвоения Керчи звания святоапостольского города», – рассказал СЕЛЕВКО.

 

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